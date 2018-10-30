Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 30 Ekim altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 218,7 liradan, çeyrek altın ise 357 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından 218,7 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 218,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 357 lira, Cumhuriyet altını da 1.463 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.227,4 dolardan işlem görüyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun dün 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5066'ya kadar gerilemesinin altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu belirterek, teknik açıdan 217 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Memiş, bu hafta Avrupa tarafından açıklanacak ekonomik veri ve siyasi haber akışına odaklanacaklarını belirterek, "İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisinin, euro/dolar paritesi ve dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ons altın fiyatı, bu hafta satış baskısının devam etmesi durumunda kritik destek seviyesini aşağı yönlü kırılabilir ve düşüş hızlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatında 1.227 doların destek olarak takip edileceğini ifade eden Memiş, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 1.207 doların gündeme gelebileceğini, yükselişlerde ise 1.237 doların direnç konumunda olduğunu belirtti..

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler