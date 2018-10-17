Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 17 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 223,4 liradan, çeyrek altın ise 365 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 223,4 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,9 azalışla 223,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 223,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını da 1.494 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 1.223,49 dolardan işlem görüyor.

"GRAM ALTIN FİYATI 220 TL'YE GERİLEYEBİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan gerilemenin ons altını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Euro Bölgesi'nden gelen haber akışı emtia fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Altının ons fiyatında 1.242 doları direnç, 1.217 doları ise destek seviyesi olarak takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerine devam ettiğini ifade eden Memiş, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları ve Avrupa bölgesinde enflasyon verisinin emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Memiş, gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti: "ABD-Türkiye, AB-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sinyalleri, dış politika tarafında olumlu açıklamalar gelmesi, finans kurum ve kuruluşların almış olduğu tedbirler, yurt içi piyasalarda döviz kurları ve altının gram fiyatında düşüşlerin sürmesine neden oluyor. Dolar kurunda geri çekilmeler devam ederse gram altında düşüş 220 liraya kadar sürebilir."