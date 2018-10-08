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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 8 Ekim altın fiyatları )

08.10.2018 - 10:30
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı gerilerken, altının gram fiyatı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 237,8 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 387 lira ve Cumhuriyet altını 1.586 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altın fiyatındaki yükselişe karşın, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 235,9 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 0,7 azalışla 236,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 235-239 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 237,8 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını da 1.586 liradan satıldı.

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ALTININ ONS FİYATI GERİLİYOR

Altının ons fiyatı Çin'in zorunlu karşılıkları indirmesinin ardından doların değer kazanmasına paralel olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı saat 07.41 itibarıyla yüzde 0.5 ekside 1,196.61
dolarda bulunuyor.


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