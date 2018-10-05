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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 5 Ekim altın fiyatları )

05.10.2018 - 10:32
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 238,8 liradan, çeyrek altın ise 392 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 238,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki yükselişin etkisiyle 240 liranın üzerine çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 primle 237,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 238,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını da 1.600 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.199,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan değer kazancının gram altında yükselişe neden olduğunu söyledi.

Gram altındaki yükselişlerin devam edebilmesi için 237 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini belirten Memiş, teknik açıdan gram altında 232 liranın destek, 239 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporunun dolar varlıkları ve emtia fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, "Biz, altının ons fiyatının 1.187-1.207 dolar bandında kalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi. 


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