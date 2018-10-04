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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 4 Ekim 2018 Çeyrek altın fiyatları )

04.10.2018 - 10:53
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 234,2 liradan, çeyrek altın ise 381 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 234,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 236 lira seviyesini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 primle 232,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 234,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.560 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,11 primle 1.198,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının altının ons fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Ons altının 1.207 doların altında kaldığı sürece yükselmesinin zor olduğunu ifade eden Memiş, yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporuna kadar 1.187-1.207 dolar bandında işlem göreceğini söyledi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 6 lira seviyesinin altına sarkmasının, gram altında düşüşlere neden olacağını belirterek, teknik açıdan gram altında 229 liranın destek, 236 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. 


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