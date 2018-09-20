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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 20 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

20.09.2018 - 09:45
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 242,2 liradan, çeyrek altın ise 398 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 242,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle dün negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 241,9 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,12 primle 242,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 398 lira, Cumhuriyet altını da 1.665 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 1.205,25 dolardan işlem görüyor.


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