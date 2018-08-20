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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 20 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

20.08.2018 - 09:54
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı hafif yükselirken, gram altın 231,5 liradan, çeyrek altın ise 381 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 231,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,5 primle 229,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini haftanın ilk gününe de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 231,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını da 1.552 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin azalacağına dair umutların doları baskılayarak altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,185.31 dolara yükseldi. 


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