Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 6 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Ons altın fiyatları 17 ayın dip seviyesinden toparlanmaya çalışırken; gram altın 199 liradan, çeyrek altın ise 327 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 199,3 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 primle 198,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 199,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 327 lira, Cumhuriyet altını da 1.335 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN FİYATLARI TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret politikası geriliminden destek bulan altın fiyatları geçen hafta gördüğü 17 ayın dip seviyesinden toparlanmaya çalışırken, doların güçlü seyri kazanımları sınırlıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma gününü yüzde 0.5 yükselişle kapadıktan sonra bugün yüzde 0.2 artıda 1,215.71 dolarda bulunuyor.

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