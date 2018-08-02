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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 2 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

02.08.2018 - 12:00
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 195,5 liradan, çeyrek altın ise 322 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 195,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 195,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 195,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.312 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatları doların yen karşısında hafif gerilemesiyle yükselerek dün kaydettiği kayıpları toparladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.65 geriledikten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 1,218.86 dolara yükseldi.

Dolar yen karşısında yüzde 0.1 düşüşle 111.62 yene geriledi.


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