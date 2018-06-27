Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 27 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 6.5 ayın dip seviyesinde hareket ederken, gram altın 187,1 liradan, çeyrek altın ise 307 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,1 lira seviyelerinde dengeledi. AA'nın haberine göre: Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 azalışla 186,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 187,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 6.5 AYIN DİBİNDE

Altının dolardaki kayıpların durması ve yatırımcıların başka güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle kayıplarını artırarak altı buçuk ayın dip seviyesine indi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı art arda üçüncü seansta da gerileyerek bugün 1,253 dolar ile aralık ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.2 ekside 1,255.88 dolarda bulunuyor.

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