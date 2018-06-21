‹ Önceki Haber İşte petrol fiyatlarında son durum İşte petrol fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Tüketici güveni açıklandı Tüketici güveni açıklandı

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 21 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

21.06.2018 - 09:55
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı altı ayın dip seviyelerinde seyrederken; gram altın 193,4 liradan, çeyrek altın ise 318 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN 6 AYIN DİP SEVİYELERİNDE

Altın fiyatları hafif yükselse de, güçlü seyir izleyen doların kazanımları sınırlamasıyla dün gördüğü altı ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,269.05 dolara yükseldi

 


‹ Önceki Haber İşte petrol fiyatlarında son durum İşte petrol fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Tüketici güveni açıklandı Tüketici güveni açıklandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.057 Değişim: 0,53% Hacim : 5.358 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.324 21.06.2018 Yüksek 95.398
Açılış: 94.590
4,7276 Değişim: -0,11%
Düşük 4,7270 21.06.2018 Yüksek 4,7681
Açılış: 4,73285
5,4904 Değişim: 0,21%
Düşük 5,4738 21.06.2018 Yüksek 5,5143
Açılış: 5,47895
192,71 Değişim: -0,12%
Düşük 192,34 21.06.2018 Yüksek 194,03
Açılış: 192,94
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.