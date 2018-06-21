Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 21 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )
Altının ons fiyatı altı ayın dip seviyelerinde seyrederken; gram altın 193,4 liradan, çeyrek altın ise 318 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN 6 AYIN DİP SEVİYELERİNDE
Altın fiyatları hafif yükselse de, güçlü seyir izleyen doların kazanımları sınırlamasıyla dün gördüğü altı ayın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,269.05 dolara yükseldi
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