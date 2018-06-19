‹ Önceki Haber Küresel piyasalar 'ticaret savaşı' endişesiyle negatif Küresel piyasalar 'ticaret savaşı' endişesiyle negatif Sonraki Haber › İşte petrol fiyatlarında son durum İşte petrol fiyatlarında son durum

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 19 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

19.06.2018 - 09:55
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı zayıf dolar etkisiyle yükselirken; gram altın 195,4 liradan, çeyrek altın ise 322 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları zayıf seyir izleyen dolar ve Asya borsalarındaki düşüşün etkisiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,281.45 dolara yükseldi.

 


‹ Önceki Haber Küresel piyasalar 'ticaret savaşı' endişesiyle negatif Küresel piyasalar 'ticaret savaşı' endişesiyle negatif Sonraki Haber › İşte petrol fiyatlarında son durum İşte petrol fiyatlarında son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.437 Değişim: 1,50% Hacim : 6.535 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.289 19.06.2018 Yüksek 94.743
Açılış: 92.598
4,7242 Değişim: 0,42%
Düşük 4,7019 19.06.2018 Yüksek 4,7758
Açılış: 4,7044
5,4735 Değişim: 0,07%
Düşük 5,4602 19.06.2018 Yüksek 5,5177
Açılış: 5,4699
193,98 Değişim: 0,31%
Düşük 193,29 19.06.2018 Yüksek 196,37
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.