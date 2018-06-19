Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 19 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )
Altının ons fiyatı zayıf dolar etkisiyle yükselirken; gram altın 195,4 liradan, çeyrek altın ise 322 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 195,4 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 322 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN YÜKSELDİ
Altın fiyatları zayıf seyir izleyen dolar ve Asya borsalarındaki düşüşün etkisiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,281.45 dolara yükseldi.
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