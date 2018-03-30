Çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, gram altın 168,7 liradan, çeyrek altın ise 276 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, dünkü sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününe yükselişle 168,7 liradan başladı. Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 azalışla 168 liradan tamamladı.
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Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 168,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 276 lira, Cumhuriyet altını da 1.126 liradan satılıyor.
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