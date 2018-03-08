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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 8 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

08.03.2018 - 11:11 | Son Güncelleme :

Altının ons fiyatı 1327 dolardan işlem görürken, gram altın 162,5 liradan, çeyrek altın ise 267 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatları yatay seyrederken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı gümrük vergilerine ilişkin daha fazla detay, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısını ve ABD istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,327.48 dolara yükseldi.

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