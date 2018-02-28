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Çeyrek altın kaç lira?

28.02.2018 - 10:32

Altının ons fiyatı, 1313 dolara gerilerken, gram altın 161,3 liradan, çeyrek altın ise 265 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 161,7 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalışla 161,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.078 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatları ABD'de faizlerin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişesiyle dünkü kayıplarını artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,313.26 dolara kadar düştükten sonra yüzde 1.1 ekside kapanırken, bugün de yüzde 0.1 ekside 1,317.01 dolarda bulunuyor.


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