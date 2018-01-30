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Çeyrek altın ne kadar? ( 30 Ocak altın fiyatları )

30.01.2018 - 10:29

Altının ons fiyatı, 1335 dolara gerilerken, gram altın 162,8 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.090 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 163,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 162,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN GERİLEDİ

Altın doların güçlenmesi ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle art arda ikinci günde de gerilerken, işlemciler bu yılki faiz artışlarına ilişkin ipuçları için Fed'in para politikası toplantısını bekliyorlar.

Spot altının ons fiyatı dün yüzde 0.7 geriledikten sonra yüzde 0.3 düşüşle 1,335.93 dolarda bulunuyor.


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