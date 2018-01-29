Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı zirveye yakın seyrederken, gram altın 162 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları doların yaklaşık üç yılın dip seviyelerinde seyretmesiyle yükselerek geçen hafta gördüğü, 17 aydan daha uzun sürenin zirvesine yakın işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,350.99 doları gördü.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, hafif düşüşle 162 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,25 yükselişle 267 liradan, cumhuriyet altını ise 1095 liradan alıcı buldu.
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