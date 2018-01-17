Çeyrek altın ne kadar? ( 17 Ocak altın fiyatları )

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,6 lira seviyelerinde dengelenirken, ons altın 4 ayın zirvesinde seyrediyor.

Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.

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