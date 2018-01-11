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Çeyrek altın ne kadar? ( 11 Ocak altın fiyatları )

11.01.2018 - 10:02

Altının ons fiyatı, yatay bir seyir izlerken; gram altın 160 liradan, çeyrek altın ise 264 liradan alıcı buldu.

Dün altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatlarındaki değer kazançlarının etkisiyle 1 Aralık 2017'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 162,1 liraya kadar çıktı. Bu seviyede tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 161 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 160,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.318 dolardan işlem görüyor.


Etiketler

  • dolar kuru
  • Asya piyasaları
  • ons altın fiyatları
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