Çeyrek altın ne kadar? ( 8 Ocak altın fiyatları )

Altın fiyatları yatay seyrederken; ons altın 1322 dolardan, gram altın ise 158 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları geçen hafta gördüğü üç buçuk ayın zirvesinin hemen altında yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen hafta 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 1,325.86 dolara çıktıktan sonra bugün 1,322.5 dolardan işlem görüyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 158 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,30 yükselişle 260 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 1068 liradan alıcı buldu.

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