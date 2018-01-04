Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı 3,5 ayın zirvesinden gerilerken, altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 158,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 160 lirayı test eden altının gram fiyatı, bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,31 yükselerek günü 159,50 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 değer kaybıyla 158,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, bugün yüzde 0,3 azalışla 1.310,2 dolardan alıcı buluyor.

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