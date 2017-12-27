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Çeyrek altın ne kadar? ( 27 Aralık altın fiyatları )

27.12.2017 - 10:11

Altının ons fiyatı 1282 dolardan işlem görürken; gram altın 157,1 lira, çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.052 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 157,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 157,1 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 157,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.052 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişinin ardından bugün yatay seyirle 1.282,6 dolardan işlem görüyor. 


Etiketler

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