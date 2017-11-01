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Çeyrek altın ne kadar? ( 1 Kasım altın fiyatları )

01.11.2017 - 10:30

Altının ons fiyatı 1275 dolardan işlem görürken, altının gramı 155,8 lira, çeyrek altın 255 lira, Cumhuriyet altını da 1.041 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün sakin bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 154,9 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,50 değer kazancıyla 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.041 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında 1.277,1 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,35 artışla 1.275,2 dolardan işlem görüyor. 


Etiketler

  • FOMC
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  • Altının ons fiyatı
  • gram altın
  • FED kararları
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