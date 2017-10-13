Çeyrek altın ne kadar? ( 13 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatları, düşük seyir izleyen doların desteğiyle altıncı gününde de yükselirken, çeyrek altın fiyatları 250 liranın altına geriledi.
Yatırımcılar Fed'in olası faiz artırımına ilişkin ipuçları için ABD enflasyon verisini beklerken; altın, düşük seyir izleyen doların desteğiyle altıncı gün de yükseldi.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,296.21 dolara yükseldi. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,298.60 dolara yükseldi.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 152 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın 249 liradan, cumhuriyet altını ise 1021 liradan alıcı buldu.