Altın fiyatları geriliyor. Ons altın üç haftanın dip seviyelerine yakın seyrederken, gram altın 142 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları yatırımcıların daha yüksek getirili riskli varlıklara yönelmesi ve doların güçlenmesiyle birlikte dün gördüğü üç haftanın dip seviyelerine yakın seyrediyor.

Spot piyasada altının ons fiyatı dün 1,251.37 dolar ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 1,256 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,06 düşüşle 142 seviyesinin üzerinde işlem görürken; çeyrek altın 234 liradan, cumhuriyet altını ise 960 liradan işlem görüyor.

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