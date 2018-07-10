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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 10 Temmuz altın fiyatları )

10.07.2018 - 09:53
Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının ons fiyatı yükselirken; gram altın 188,9 liradan, çeyrek altın ise 310 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 188,9 lira seviyelerinde dengelendi. Gram altının fiyatı dün güne 184,6 lira seviyelerinden başlamasının ardından, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle günü yüzde 3,7'lik artışla 191,5 liradan tamamladı.

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Bugün ise hem ons altın fiyatları hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle düşüşe geçen gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kaybıyla 188,9 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları dün iki haftanın zirvesini gördükten sonra, Brexit konusundaki siyasi belirsizlik ve doların yatay seyir izlemesiyle yükselişte. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,259.30 dolara yükseldi.

 


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