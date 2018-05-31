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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 31 Mayıs altın fiyatları )

31.05.2018 - 10:15
Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 187,5 liradan, çeyrek altın ise 308 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,5 lira seviyelerinde dengeledi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 186,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.254 liradan satılıyor. 

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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatları doların bu hafta başında gördüğü altı buçuk ayın zirvesinden gerilemesi ve ABD-Çin ticaret gerilimlerine bağlı endişelerinin desteğiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,302.50 dolara yükseldi.

 


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