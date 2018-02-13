‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Türk Eximbank 2017 kârını açıkladı Türk Eximbank 2017 kârını açıkladı

Çeyrek altın ne kadar? En güncel altın fiyatları

13.02.2018 - 10:01

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTININ ONS FİYATI YATAY

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin desteğiyle yükselirken, yatırımcılar faiz artış hızına ilişkin ipuçları için ABD enflasyon verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı büyük değişim göstermeyerek 1,322.82 dolarda bulunuyor.


Etiketler

  • Altının ons fiyatı
  • gram altın
  • İslam Memiş
‹ Önceki Haber VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Türk Eximbank 2017 kârını açıkladı Türk Eximbank 2017 kârını açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.610 Değişim: 0,69% Hacim : 2.524 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 115.086 13.02.2018 Yüksek 115.660
Açılış: 115.318
3,7958 Değişim: -0,13%
Düşük 3,7909 13.02.2018 Yüksek 3,8064
Açılış: 3,8008
4,6885 Değişim: 0,36%
Düşük 4,6668 13.02.2018 Yüksek 4,6920
Açılış: 4,67145
162,15 Değişim: 0,39%
Düşük 161,42 13.02.2018 Yüksek 162,57
Açılış: 161,53
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.