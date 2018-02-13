Çeyrek altın ne kadar? En güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YATAY

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin desteğiyle yükselirken, yatırımcılar faiz artış hızına ilişkin ipuçları için ABD enflasyon verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı büyük değişim göstermeyerek 1,322.82 dolarda bulunuyor.

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