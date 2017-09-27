Çeyrek altın ne kadar? ( 27 Eylül altın fiyatları )

Altın fiyatları, Yellen ile gerilerken bugün yatay seyrediyor. Çeyrek altın 242 liradan alıcı buldu.

Altın, Fed Başkanı Janet Yellen'in para politikasını sıkılaştırma yanlısı açıklamalarıyla dün yüzde 1'den fazla geriledikten sonra bugün yatay seyretti. Devam eden Kuzey Kore endişeleri ise fiyatları destekliyor.

Spot altının ons fiyatı dün yüzde 1.3 ile iki haftadan uzun süresinin en büyük düşüşünü kaydettikten sonra yüzde 0.1 artışla 1,294.89 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,297.80 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 147 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,45 yükselişle 242 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 998 liradan alıcı buldu.