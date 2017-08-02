Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları, kâr realizasyonlarıyla gerilerken, çeyrek altın 235 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları, zayıf ABD imalat sanayi ve tüketici harcamaları verileriyle dün yedi haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra bugün doların değer kazanması ve kâr realizasyonuyla geriledi. Spot altının ons fiyatı dün 1,237.97 ile 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 düşerek 1,264.88 dolarda bulunuyor.

ABD altının Ağustos teslimatı için vadeli fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 1,271.70 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 144 lira sınırında işlem görürken; çeyrek altın 235 liradan, cumhuriyet altını ise 960 liradan alıcı buldu.

Etiketler