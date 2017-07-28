Çeyrek altın ne kadar? ( 28 Temmuz altın fiyatları )

6 haftanın en yüksek seviyesinden gerileyen altın fiyatları yatay seyrediyor. Çeyrek altın 234 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları yatırımcıların bugün açıklanacak ABD ikinci çeyrek gayri safıla yurt içi hasıla verilerine odaklanmasıyla, dün altı haftadan daha uzun sürenin en yüksek seviyesinden gerileyerek yatay seyretti.

Spot altının ons fiyatı hafif değişim göstererek bugün 1,277.55 dolarda bulunurken, haftayı da hafif yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Altın bu seviyelerden kapanması halinde Mayıs'tan bu yana art arda en uzun süreli haftalık kazanımını elde etmiş olacak.

ABD altının Ağustos teslimatı için vadeli fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,257.60 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı hafif düşüşle 143 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,19 yükselişle 234 lira civarından, cumhuriyet altını ise 962 liradan alıcı buldu.

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