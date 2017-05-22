Altına yönelik güvenli liman talebinin canlı kalması beklenirken, çeyrek altın 236 liradan alıcı buldu.
Altın fiyatları Asya borsalarındaki yükselişe paralel olarak gerilese de, Beyaz Saray'daki siyasi çalkantı nedeniyle altına yönelik güvenli liman talebinin canlı kalması bekleniyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 0.7 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.2 ekside 1,252.46 dolarda bulunuyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 144 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,02 yükselişle 236 liradan, cumhuriyet altını ise 973 liradan alıcı buldu.