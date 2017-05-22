Altının gram fiyatı yüzde 0,18 düşüşle 144 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,02 yükselişle 236 liradan, cumhuriyet altını ise 973 liradan alıcı buldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları Asya borsalarındaki yükselişe paralel olarak gerilese de, Beyaz Saray'daki siyasi çalkantı nedeniyle altına yönelik güvenli liman talebinin canlı kalması bekleniyor.

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