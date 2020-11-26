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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Kasım güncel altın fiyatları

26.11.2020 - 11:18
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Kasım güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,8 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 461,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 462,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksinin ağustostan bu yana en düşük seviyelere inmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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