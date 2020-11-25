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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Kasım altın fiyatları

25.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Kasım altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 461,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 465,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 461,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.810 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki belirsizliklerinin azalmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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