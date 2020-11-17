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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 17 Kasım güncel altın fiyatları

17.11.2020 - 13:13
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 17 Kasım güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3.136 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 467,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 468,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.888 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün de Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamaları sonrası altının ons fiyatı 1.865 dolara kadar geriledi. Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Bununla birlikte Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin piyasalarda teşvik beklentisini yükselttiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin gelişmelerin, altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.


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