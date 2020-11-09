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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım altın yorum, güncel altın fiyatları

09.11.2020 - 12:37
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım altın yorum, güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 520,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 850 lira, Cumhuriyet altını 3.461 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 534,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,7 altında 520,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 850 lira, Cumhuriyet altını da 3.461 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.955 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar geriledi ve şu dakikalarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 3 altında 8,2470'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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