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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Kasım altın fiyatları

03.11.2020 - 11:38
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Kasım altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 514,1 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını 3.445 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 514,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.893 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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