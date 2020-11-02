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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 2 Kasım güncel altın fiyatları

02.11.2020 - 11:41
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 2 Kasım güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 507,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını 3.400 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 503,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 507,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3.400 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.883 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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