Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 2 Kasım güncel altın fiyatları

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.883 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 507,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3.400 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 503,9 liradan tamamladı.

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