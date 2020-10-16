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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 16 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

16.10.2020 - 11:55
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 16 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 486,6 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını 3.260 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 487 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 486,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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