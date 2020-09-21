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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül güncel altın fiyatları

21.09.2020 - 13:20
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 21 Eylül güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 475,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını 3.190 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 475,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 781 lira, Cumhuriyet altını da 3.190 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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