‹ Önceki Haber Bütçe uygulama sonuçları açıklandı Bütçe uygulama sonuçları açıklandı Sonraki Haber › Küresel petrol arzı arttı Küresel petrol arzı arttı

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 15 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

15.09.2020 - 11:43
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 15 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını 3.167 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 473 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.116 Değişim: 0,78% Hacim : 6.140 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 1.111 15.09.2020 Yüksek 1.117
Açılış: 1.111
7,4956 Değişim: 0,15%
Düşük 7,4694 15.09.2020 Yüksek 7,4993
Açılış: 7,4842
8,9075 Değişim: 0,22%
Düşük 8,8633 15.09.2020 Yüksek 8,9259
Açılış: 8,8876
473,81 Değişim: 0,65%
Düşük 470,02 15.09.2020 Yüksek 473,96
Açılış: 470,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.