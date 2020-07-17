Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 17 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 398 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1807 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1806 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarında yaşanacak olası hareketleri Bigpara için değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 398 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 396 lira seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 395.99 lira seviyesini, en yüksek ise 398.86 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16.03 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 398.53 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1807 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.51 oranında yükselişle 1806 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini belirtirken; teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

ALTINDA ANA YÖN YUKARI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Buna karşın küresel piyasalarda aşı haberlerin peş peşe gelmesi ons altının 1818 dolar seviyesinin üzerine yükselmesini törpüledi. Buna karşın ons altındaki getirinin yerine gelebilecek bir enstrüman bulunmuyor.

Düşük faiz ortamı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bulunduğu yer ve belirsizliklerin sürmesi ons altındaki ana katalizör olmaya devam ediyor. Teknik olarak ons altında 22 günlük ortalama 1780 dolar ve 50 günlük ortalama 1748 dolar seviyesinden geçmekte... Dolayısıyla ons altında aşağı yönlü düzeltme isteği olabilir, ancak gevşeme yönlü eğilimler alım fırsatı vermeye devam ediyor. Yukarıda 1818 dolar seviyesinin üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise ilerleyen günlerde 1855-1865 dolar seviyesine doğru kademeli olarak yükselmesi beklenebilir. Bu aşamada aşı haberlerinin ne derecede güçlü olup olmayacağını izlemeye devam edeceğiz.

ONS ALTINDA 1810 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı yeniden yükselişe geçerek gün içinde 1809 dolar seviyesine geldi. Geçen hafta çarşamba günü yaşanan zirve seviyesinin ardından orta vadede 1829 dolar seviyesine doğru bir patikanın açılıp açılmayacağı gündeme gelmiş ancak bir geri çekilme yaşanmıştı.

Hafta içi birkaç defa 1810 dolar seviyelerini deneyen ancak tutunamayarak geri çekilen ons altın şimdi haftanın son işlem gününde yeniden bir 1810 dolar denemesi yapıyor. Bu seviye dolayısıyla önemli bir kırılma noktası haline gelmiş durumda. Eğer 1810 dolar seviyesi aşılır ve ons altın burada tutunabilirse ardından gelecek ilave alımlarla 1829 dolar seviyesine doğru gidişi kuvvetlenir.

Gram altın da bu gelişmeler paralelinde 398 TL seviyelerini zorluyor. Gram altının 400 TL çıtasını kıramamasındaki ana engelleyici unsur dolar/TL paritesinin 6.85-6.86 TL’deki yatay seyri. Gram altının 400 TL üzerine atması için iki tane önemli tetikleyici unsuru takip etmek lazım. Birincisi dolar/TL kurunun 6.86 TL üzerinde artışa geçmesi, ikincisi de altının ons fiyatının 1810 dolar üzerinde kalıcı olması…

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler