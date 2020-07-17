‹ Önceki Haber Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Sonraki Haber › Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 17 Temmuz güncel altın fiyatları

17.07.2020 - 11:36 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 17 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 398 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1807 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1806 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarında yaşanacak olası hareketleri Bigpara için değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 398 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 396 lira seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 395.99 lira seviyesini, en yüksek ise 398.86 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16.03 itibarıyla yüzde 0.59 oranında yükselişle 398.53 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1807 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.51 oranında yükselişle 1806 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini belirtirken; teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

ALTINDA ANA YÖN YUKARI
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Buna karşın küresel piyasalarda aşı haberlerin peş peşe gelmesi ons altının 1818 dolar seviyesinin üzerine yükselmesini törpüledi. Buna karşın ons altındaki getirinin yerine gelebilecek bir enstrüman bulunmuyor.

Düşük faiz ortamı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bulunduğu yer ve belirsizliklerin sürmesi ons altındaki ana katalizör olmaya devam ediyor. Teknik olarak ons altında 22 günlük ortalama 1780 dolar ve 50 günlük ortalama 1748 dolar seviyesinden geçmekte... Dolayısıyla ons altında aşağı yönlü düzeltme isteği olabilir, ancak gevşeme yönlü eğilimler alım fırsatı vermeye devam ediyor. Yukarıda 1818 dolar seviyesinin üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise ilerleyen günlerde 1855-1865 dolar seviyesine doğru kademeli olarak yükselmesi beklenebilir. Bu aşamada aşı haberlerinin ne derecede güçlü olup olmayacağını izlemeye devam edeceğiz.

ONS ALTINDA 1810 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı yeniden yükselişe geçerek gün içinde 1809 dolar seviyesine geldi. Geçen hafta çarşamba günü yaşanan zirve seviyesinin ardından orta vadede 1829 dolar seviyesine doğru bir patikanın açılıp açılmayacağı gündeme gelmiş ancak bir geri çekilme yaşanmıştı.

Hafta içi birkaç defa 1810 dolar seviyelerini deneyen ancak tutunamayarak geri çekilen ons altın şimdi haftanın son işlem gününde yeniden bir 1810 dolar denemesi yapıyor. Bu seviye dolayısıyla önemli bir kırılma noktası haline gelmiş durumda. Eğer 1810 dolar seviyesi aşılır ve ons altın burada tutunabilirse ardından gelecek ilave alımlarla 1829 dolar seviyesine doğru gidişi kuvvetlenir.

Gram altın da bu gelişmeler paralelinde 398 TL seviyelerini zorluyor. Gram altının 400 TL çıtasını kıramamasındaki ana engelleyici unsur dolar/TL paritesinin 6.85-6.86 TL’deki yatay seyri. Gram altının 400 TL üzerine atması için iki tane önemli tetikleyici unsuru takip etmek lazım. Birincisi dolar/TL kurunun 6.86 TL üzerinde artışa geçmesi, ikincisi de altının ons fiyatının 1810 dolar üzerinde kalıcı olması…

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.858 Değişim: 0,04% Hacim : 13.419 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 118.361 17.07.2020 Yüksek 119.161
Açılış: 118.865
6,8649 Değişim: 0,13%
Düşük 6,8486 17.07.2020 Yüksek 6,8664
Açılış: 6,8562
7,8433 Değişim: 0,43%
Düşük 7,7990 17.07.2020 Yüksek 7,8456
Açılış: 7,8098
398,94 Değişim: 0,66%
Düşük 396,00 17.07.2020 Yüksek 399,50
Açılış: 396,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.