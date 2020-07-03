Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Temmuz altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 391,5 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2.623 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 391,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 391,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2.623 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.776 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Bugün, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını kaydeden analistler, Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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