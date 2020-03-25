Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 333 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1642 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1617 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 334 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın fiyatları, saat 13.55 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.59 oranında düşüşle 333.76 lira seviyesinde işlem görürken; Altının ons fiyatı ise yüzde 0.24 oranında düşüşle 1617 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.211 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesi ve ABD'de 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatoda kabul edileceğine ilişkin olumlu beklentilerin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.

Bununla birlikte, artan fiziki altın talebinin altının spot ve vadeli işlem fiyatlarındaki spreadlerin açılmasına sebep olduğuna dikkati çeken analistler, bu durumun güçlü altın talebine işaret ettiğini ancak altının fiziki teslimatını yapanların evden çalışıyor olmaları sebebiyle altın piyasalarında işleyişin aksadığını ve fiyatlamalarda oynaklığın görüldüğünü söyledi.

Analistler, dün, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini ve buna paralel altının ons fiyatının günü bir önceki kapanışa göre yüzde 4,8 artarak 1.627 dolardan tamamladığını belirtti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de enflasyon, ABD'de dayanıklı mal siparişleri verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların direnç, 1.580 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-335 lira bandının öne çıktığını söyledi.

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