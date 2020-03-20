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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Mart altın fiyatları

20.03.2020 - 11:02 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 314 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın 517.81 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 132 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise yüzde 1.64 yükselişle 1495 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 310 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 312 seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 316.50 lira, en düşük ise 306.39 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 17.22 itibarıyla 314.59 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 517.81 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 132 liradan alıcı buldu.

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Altının ons fiyatı ise yüzde 1.64 yükselişle 1495 dolardan işlem gördü.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için attığı adımlara bir yenisini daha eklediğini ve 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldığını anımsatarak, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdüğünü, varlık alımlarını 200 milyar sterlin artırdığını belirtti.

Likiditeyi artırıcı merkez bankaları hamleleri ve hükümetlerin açıkladığı teşvik paketlerinin, son haftalarda sert düşüşler kaydeden piyasalara bugün nefes aldırdığını aktaran analistler, buna karşın oynaklığın devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs salgınına dair haber akışının izlenmeye devam edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.


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