Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında düşüş sürerken; altının ons fiyatı 1264 dolardan, çeyrek altın ise 238 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları bugün çok değişmedi ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmelerinden dolayı son yedi haftanın en büyük haftalık kaybını gerçekleştirmeye hazırlandı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,264.81 dolardan işlem görürken, haftalık bazda ise yüzde 1.5 düşüşle 10 Mart'tan bu yana en büyük kaybını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 145 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,61 yükselişle 238 liradan, cumhuriyet altını ise 977 liradan alıcı buluyor.

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