1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Ons altın, 4 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1841 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, “ABD'de tekrar gündeme gelen destek paketi ve doların küresel çapta değer kaybetmesi ons altındaki toparlanmada etkili oluyor. Aşı çalışmaları ve bu taraftaki izin başvuruları yakından izlenmeye devam edilecek. Bu taraftaki iyimser hava ve risk iştahının korunması ons altındaki yükselişleri sınırlayabilir” dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 463 TL seviyeden başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 459.67 lira seviyesini, en yüksek ise 464.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.39 itibarıyla yüzde 0.40 oranında yükselişle 462.04 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 110 liradan satılıyor.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesini en düşük ise 1838 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında yükselişle 1841 dolardan işlem gördü.

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ONS ALTINDA YÜKSELİŞLER SINIRLAYABİLİR

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Kasım ayı içerisinde aşı çalışmalarıyla ilgili elde edilen başarılar ve gelen olumlu haber akışları küresel risk iştahını desteklerken, aşı cephesindeki olumlu gelişmeler ons altın fiyatlarını baskıladı. Kasım ayının son bölümünde ons altında satışlar hız kazanırken, 200 günlük üssel ortalama (1800 dolar) altında 1764 dolar seviyeleri test edildi. Ancak son günlerde ons altında toparlanma çabasının etkili olduğu ve yeniden 1840 dolarlı seviyelerin test edildiği görülüyor.

ABD'de tekrar gündeme gelen destek paketi ve doların küresel çapta değer kaybetmesi ons altındaki toparlanmada etkili oluyor. Aşı çalışmaları ve bu taraftaki izin başvuruları yakından izlenmeye devam edilecek. Bu taraftaki iyimser hava ve risk iştahının korunması ons altındaki yükselişleri sınırlayabilir. Ancak vaka sayılarında devam eden artış, salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın güç kaybetmesi aşağı yönlü risk unsurları olarak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İçerisinde bulunduğumuz kış dönemini pandemi koşulları altında geçireceğimiz göz önünde bulundurulmalıdır. Vaka sayılarında yaşanan artışlar ve dünya genelinde sıkılaşan tedbirler önümüzdeki süreçte de risk iştahı üzerinde dönem dönem baskı oluşturabilir. Ayrıca tedbirlerin sıkılaşmasına bağlı olarak ekonomilerde gözlenen toparlanma bozulma kaydedecek olursa riskli varlıklarda ciddi bir düzeltme sürecine neden olabilir. Bu durum güvenli liman talebini ön plana çıkaracaktır. Bu senaryo altında ise artan güvenli liman talebinin dolara mı yoksa ons altına mı yöneleceği izlenmesi gereken bir süreç olacaktır.

Aşı kaynaklı gelişmeler, salgın endişeleri, ekonomik verilerin seyri ve gerek merkez bankaları gerekse hükümetlerden gelebilecek destek hamleleri yakından takip edilecektir. Kısa vadede gelişmelere bağlı olarak zayıf bir seyrin izlendiği ons altında ise düşük faiz ve bol likidite ortamına bağlı olarak uzun vadeli beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor.

Ons altında aşağı yönlü hareketlerde 1828 dolar ve 200 günlük üssel ortalama (1800 dolar) ilk önemli destek noktalarıdır. Tekrar 200 günlük ortalama altında kapanışların gündeme gelmesi satıcılı seyrin devam etmesine neden olabilir. Bu durumda 1764 – 1748 dolar ve 1720 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1850 dolar ve 50 günlük üssel ortalama (1870 dolar) kısa vadeli önemli direnç noktalarıdır. Ons altındaki teknik görünümün iyileşme kaydetmesi ve kısa vadede yükselişlerin devamlılığı açısından 50 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımaktadır. 1870 dolar üzerinde 1900 dolar ve 1935 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Ekonomide verilen güçlü mesajlar, TCMB'den gelen güçlü faiz artırımı ve normalleşme adımları Türk Lirası başta olmak üzere TL varlıkları destekleyen temel gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Kasım ayı içerisinde ons altındaki kayıplar ve dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlere bağlı olarak gram altında sert kayıplar yaşandı. Yurt içinde TCMB’ye ve yeni ekonomiye yönetimine olan güven korunurken, yurt içinde olumlu havanın devamlılığı ilerleyen süreçte yakından izlenecektir. Avrupa ve ABD ile ikili ilişkiler ve yurt içinde atılması planlanan reform adımları yakından izlenecektir. Kur cephesinde son günlerde dalgalı bir fiyatlama etkili olurken, aralık ayı içerisinde ons altında gözlenen toparlanma gram altında da toparlanmayı beraberinde getirdi. Dolar/TL kuru ve ons altındaki fiyatlamalar gram altın üzerinde belirleyici olacaktır. 100 günlük üssel ortalama (458,25 TL) üzerinde tutunma sağlayan gram altında yükselişlerin devamında 50 günlük üssel ortalama (471,28 TL) ilk direnç noktası olarak izlenecektir. 50 günlük ortalama üzerinde 477,50 - 485,00 TL ve 496,80 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 458,25 - 453,50 - 449,30 TL ve 440,25 TL seviyeleri destek konumundadır. Dolar/TL cephesinde volatilitenin artış kaydetmesi durumunda gram altında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların temkinli hareket etmeleri ve gelişmeleri yakından izlemeleri yararlı olacaktır.

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