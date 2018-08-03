Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 3 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 197,8 liradan, çeyrek altın ise 325 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 197,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 196,8 liradan tamamladı.

AA'da yer alan habere göre; altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 primle 197,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 325 lira, Cumhuriyet altını da 1.326 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altın fiyatları doların güçlü seyir izlemesiyle bir yılın dip seviyesine yakın seyrediyor ve art arda dördüncü haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1,205.95 dolar ile Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra 1,207.97 dolarda bulunuyor. Spot altın haftalık yaklaşık yüzde 1.3 düşüşte

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