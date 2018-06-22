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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 22 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

22.06.2018 - 10:03 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken, gram altın 193,4 liradan, çeyrek altın ise 318 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 193,4 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 193,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Dün 192,2-194,0 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 192,6 liradan tamamlamıştı.

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ALTININ ONS FİYATINDA SEYİR YATAY

Altın fiyatları dün altı ayın dip seviyesini gördükten sonra, doların kar realizasyonuyla 11 ayın zirvesinden gerilemesiyle bugün yatay seyir izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,260.84 dolar ile 19 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün hafif değişim göstererek 1,267.38 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak spot altın haftalık yüzde 0.9 düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

 


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