Çeyrek altın kaç lira?
Altının ons fiyatı hafif yükselirken; gram altın 190,9 liradan, çeyrek altın ise 313 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 190,9 lira seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 189,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 190,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.275 liradan satılıyor.
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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ
Altın fiyatları euronun dolar karşısında iki haftanın zirvesine yükselmesiyle hafif artış kaydederken, yatırımcılar gelecek hafta yapılacak başlıca merkez bankaları toplantılarını ve ABD-Kuzey Kore zirvesini bekliyorlar.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,296.98 dolara yükseldi.
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